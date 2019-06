Exclusief voor abonnees Viitorul Constanta: Hagi en zijn poulains 20 juni 2019

Zelf een briljant balkunstenaar, dat bewees hij onder meer bij Real én Barça, en het voetbal liet Gheorghe Hagi (54) daarna niet los. De topscorer aller tijden van de Roemeense nationale ploeg - samen met Adrian Mutu - kocht in 2009 een derdeklasser over en stichtte Viitorul, dat 'toekomst' betekent. Intussen is hij niet alleen eigenaar, maar ook trainer. Als voorzitter posteerde hij een andere bekende Roemeen: Gheorghe Popescu. Zoals de naam van de club doet vermoeden, zet Hagi vol in op de jeugd. Getuige de gemiddelde leeftijd van zijn spelersgroep: 22,9 jaar. Hij kiest ook voluit voor Roemeense spelers. In de kern van 31 zitten slechts zes buitenlanders. Hagi's zoon is meteen de meest veelbelovende speler van Viitorul. De 20-jarige Ianis, net als zijn vader aanvallende middenvelder, probeerde het in het buitenland al eens bij Fiorentina, maar toen het daar niet wou lukken, kocht vaderlief hem gewoon terug. Viitorul is ook de club waar Razvan Marin doorbrak. De middenvelder verkaste nog maar pas van Standard naar Ajax voor een slordige 12,5 miljoen euro. Het voorbije seizoen huurde Viitorul trouwens Rivaldinho, de zoon van Barça- en Brazilië-legende Rivaldo, maar die keert eind deze maand terug naar Levski Sofia. Hagi loodste Viitorul naar de derde plek in de competitie en daar hield het dus een startbewijsje voor de tweede voorronde van de Europa League aan over. (SJH)

