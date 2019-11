Exclusief voor abonnees Vietnam arresteert tien verdachten in zaak van 39 dode migranten in vrachtwagen 05 november 2019

De politie in de Vietnamese provincie Nghe An heeft zondag acht mensensmokkelaars opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van 39 landgenoten in een koelwagen in het Britse Essex. De autoriteiten vermoeden dat zij deel uitmaken van een bende die Vietnamezen naar Groot-Brittannië smokkelt. In de naburige provincie Ha Tinh waren al twee verdachten opgepakt.

