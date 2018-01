Viert Mertens in Hobart haar tweede WTA-titel? 00u00 0

Elise Mertens blijft schitteren in het Australische Hobart. Vorig jaar greep ze er vanuit de kwalificaties haar eerste en tot dusver enige WTA-titel, deze keer plaatste ze zich als tweede reekshoofd voor de finale. Mertens, nummer 36 op de WTA-lijst, ontdeed zich in de halve finale van de Britse Heather Watson (WTA 74) na een driesetter: 6-4, 1-6, 6-2. Na een dipje in de tweede set kon Mertens in het eerste game van set drie een vroege break vermijden. "In de beslissende set probeerde ik agressiever te spelen en haar meer te laten lopen", zei Mertens. "Het was immers Heather die de tweede set volledig domineerde." De voorbije nacht probeerde Mertens, ten koste van de Roemeense Buzarnescu (WTA 57), een tweede WTA-carrièretitel te grijpen. De 29-jarige Roemeense is een laatbloeier. Vanaf maandag staat ze in Melbourne pas voor de tweede keer, na de US Open 2017, op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2015 stonden Mertens en Buzarnescu, in kleinere toernooien in Koksijde en het Italiaanse Pula, twee keer tegenover elkaar en telkens won de Limburgse. Het kan voor Mertens in Hobart een dubbelslag worden, want samen met de Nederlandse Schuurs staat ze ook in de finale van het dubbelspel tegenover de Oekraïense Kichenok en de Japanse Ninomiya. (WWT)

