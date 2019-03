Viering Palmzondag in het gedrang door buxusmot 04 maart 2019

00u00 0

De buxusmot dreigt roet in het eten te gooien op de viering van Palmzondag, op 14 april, in het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Het beestje heeft er zo hard toegeslagen, dat men met een acuut tekort aan palmtakjes kampt. Pastoor Johan Goossens van de Norbertijnenabdij lanceert daarom een noodoproep: "De buxusplanten in onze abdijtuin zijn zo goed als helemaal kaalgevreten door de rupsen. Ze staan er dor en bruin bij. Voor de viering van Palmzondag ben ik op zoek naar een paar duizend palmtakjes. Het is nog even, maar we hebben toch een aantal vrij grote leveranciers nodig. Liefst van in de nabije omgeving."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN