Exclusief voor abonnees Vierduizend kilometer hagen BRIEVEN 11 september 2019

Als Vlaming die reeds meer dan 40 jaar in Wallonië woont, kan ik niets anders dan beamen wat Jan Segers schrijft in zijn 'Opinie' van dinsdag. Wie met aandacht de plannen leest van de Waalse Drievuldigheid moet toch even lachen. Hoe ga je zonder belastingverhogingen gratis openbaar vervoer voor jongeren en ouderen betalen? Met dezelfde centen als Stevaert die ooit de Hasseltse bussen gratis maakte? De 4.000 kilometer nieuwe hagen, zijnde 24 rijen hagen van Oostende naar Aarlen, moeten ook onderhouden worden. Zo komen ze aan die 5% meer mensen aan het werk, zeker? Maar het sluwe strikske van Mons heeft er ook een meesterzet in gecalculeerd. De begroting moet pas kloppen in 2024, dezelfde datum als de (Vlaamse) subsidies voor zijn gewest verminderen. Als de spaarpot leeg is, heeft hij misschien wel oor voor verdere gesprekken over confederalisme?

Jean-Marie Swerts, Hélécine

