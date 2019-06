Exclusief voor abonnees Vierde zoon voor Eden Hazard 17 juni 2019

Zoon nummer vier is onderweg. Eden Hazard (28) wordt in oktober voor de vierde keer vader. Zijn vrouw Natacha is ondertussen vijf maanden zwanger van een jongetje. De Rode Duivel is reeds vader van drie zonen Yanis (8), Léo (6) en Samy (3). Zelf had Hazard het nieuws van zijn vaderschap graag nog wat langer geheim gehouden. Hij loopt er niet mee te koop, maar zijn geluk kan niet op.

