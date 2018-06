Vierde telecomspeler = lagere prijzen én kwaliteit Studie KU Leuven 25 juni 2018

Na de discussie over een vierde mobiele operator op de Belgische markt, is er een onafhankelijk onderzoek van de KU Leuven opgedoken dat lagere prijzen linkt aan minder kwaliteit. Het onderzoek dateert uit 2015 en bekijkt de mogelijke effecten van de intrede van een vierde speler. Professor Mark Verboven bestudeerde daarvoor de telecommarkt in 33 OESO-landen. Hij becijferde dat in het verleden bij fusies de prijzen voor de consument met 15% stegen, maar tegelijk ging ook de mate waarin bedrijven investeerden met 20% omhoog. De intrede van een nieuwe speler brengt het omgekeerde teweeg. Het effect van de dalende prijzen is echter minder sterk en de negatieve impact op de investeringen is groter. Een vierde speler op de markt kan dus een stevige impact hebben op de kwaliteit, stelt Verboven. Met de komst van 5G kan dat problemen geven, vooral buiten de steden. "De lagere investeringen kunnen een impact hebben op de dekking op het platteland", klinkt het.

