Vierde slachtoffer overleden na aanslag Straatsburg 15 december 2018

00u00 0

De aanslag op de kerstmarkt in het Franse Straatsburg heeft een vierde dodelijk slachtoffer geëist. Volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de 28-jarige journalist Antonio Megalizzi. Hij was sinds dinsdagavond in kritieke toestand en is aan zijn verwondingen overleden. Een vijfde slachtoffer is hersendood verklaard. Terrorist Chérif Chekatt begon in de buurt van de kerstmarkt van Straatsburg in het rond te schieten. Na een klopjacht van 48 uur werd hij donderdagavond gedood door de politie. De geradicaliseerde crimineel had eerst zelf het vuur geopend op enkele agenten.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN