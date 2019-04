Exclusief voor abonnees Vierde man gevat na chaletmoord 12 april 2019

De politie heeft opnieuw een verdachte gevat die mogelijk betrokken was bij de marteling en de moord op de 33-jarige Hilal Makhtout uit Genk. Die man werd vorige maand dood teruggevonden in een vakantiechalet in de Ardennen.

