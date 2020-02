Exclusief voor abonnees Vierde kandidaat is ondernemer uit Koksijde: "Partij mist realisme" 05 februari 2020

Er is een vierde kandidaat in de running voor het voorzitterschap van Open Vld. Stefaan Nuytten (56) zetelt in het bestuur van de afdeling Koksijde en in dat van Open Vld Westhoek. Hij is boekhouder, fiscalist en ondernemer. In mei 2014 haalde Nuytten als lijstduwer bij de Vlaamse parlementsverkiezingen 5.435 voorkeurstemmen. In 2018 deed hij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en duwde de Lijst van de Burgemeester. Een zitje in de gemeenteraad veroverde hij niet. "Ik ben een geboren en getogen liberaal, en wil niet met lede ogen toekijken hoe onze partij steeds verder zakt. Open Vld mist realisme en betrokkenheid." Momenteel wordt er nog te veel van bovenaf beslist binnen de partij, vindt hij. "De betrokkenheid met de achterban is cruciaal. Open Vld moet trouw blijven aan haar partijprogramma, en niet voortdurend als een kameleon van kleur veranderen." Nuytten gelooft in zijn kansen. "Ik weet dat ik zal moeten opboksen tegen de gekende partijcoryfeeën. In dat opzicht ben ik voor veel leden een nobele onbekende. Maar ik weet waarover ik praat, want ik sta met mijn twee voeten in de maatschappij." (GUS)

