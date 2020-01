Exclusief voor abonnees Vierde film van 'De Kampioenen' populairder dan alle andere Vlaamse films samen 04 januari 2020

00u00 0

'F.C. De Kampioenen: Viva Boma', de nieuwste film van Jan Verheyen, zal vandaag al de kaap van 400.000 bezoekers ronden. Daarmee doet hij het beter dan alle andere Vlaamse films die in 2019 zijn uitgebracht samen. En als het zo'n vaart blijft lopen, zou het weleens kunnen dat de vierde Kampioenenfilm ook in 2020 hoog in de statistieken eindigt. Naast de klassieke fans van Boma en co. - ouders met kinderen en grootouders met kleinkinderen - blijken ook heel veel tieners een bioscoopkaartje te kopen. "Dat is inderdaad erg opvallend", zegt Jan Verheyen. "Als de Kampioenen nog eventjes doorgaan, dan komen ze in de galerij van evergreens als Gaston & Leo en Will Tura. (lacht) De reden van het succes? De gulle collectieve lach en het verbindende dat de Kampioenen toch hebben."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis