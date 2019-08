Exclusief voor abonnees Vierde EL-doelpunt in drie wedstrijden Yaremchuk 09 augustus 2019

00u00 0

Roman Yaremchuk maakte al zijn vierde doelpunt in deze Europa League. En weer was het een belangrijke, want hij zorgde voor de uitgoal die zo belangrijk is. "Ik maak de laatste tijd makkelijk goals, ik hoop zo door te gaan", zegt de Oekraïner. "Of dit mijn beste periode is? Dit is niet het moment om daarover na te denken, ik moet er gewoon voor zorgen dat ik goals blijf maken. Ik ben blij dat ik hier weer een belangrijk doelpunt gemaakt heb. 1-1 is niet wat we gewild hadden, ik had hier graag gewonnen. Het is een goed resultaat, maar tot twee minuten voor tijd hadden we de overwinning in handen. Dat is jammer. AEK heeft hetzelfde niveau als Viitorul in de vorige ronde. Thuis wordt het een andere wedstrijd, ik ben ervan overtuigd dat we het thuis kunnen afmaken. Met onze fans achter ons moet ons dat lukken. We willen absoluut doorgaan."

