Vierde ambtstermijn voor Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel begint aan een vierde ambtstermijn. Laatste hinderpaal was het fiat van coalitiepartner SPD. 66,02% van de leden van die partij hebben voor de coalitieovereenkomst met de CDU-CSU gestemd. Daarmee komt Merkel voor de derde keer aan het hoofd van een 'Grote Coalitie'. Al zijn er wel enkele verschillen met de vorige edities. Het regeerakkoord is zeer moeizaam tot stand gekomen, de coalitie slechts over een krappe legitimiteit - 53,5% van de stemmen - en beide partijen hebben de voorbije maanden redelijk wat averij opgelopen. Wat hen vooral bindt, is de angst voor het alternatief: nieuwe verkiezingen. De gunstige peilingen voor de nationaal-rechtse AfD zijn daar niet vreemd aan. (EV)

