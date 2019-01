Vier van de zeven kernreactoren leveren weer stroom 02 januari 2019

00u00 0

Vier van de zeven kernreactoren in ons land leveren weer stroom, nu Doel 4 en Tihange 3 gisteren opnieuw zijn opgestart. Doel 4 was in december stilgelegd. Door een verstopte filter was een pomp uitgevallen. De kernreactor werd op 27 december heropgestart, maar nog niet op volle kracht. Sinds gisteren is dat wel het geval. De heropstart van Tihange 3 was mogelijk omdat de nucleaire waakhond FANC daarvoor toestemming heeft gegeven. Aanvankelijk dacht de uitbater dat Tihange 3 pas in maart weer elektriciteit zou kunnen leveren. Het was al van eind maart 2018 geleden dat de centrale stroom opwekte. Behalve Doel 4 en Tihange 3 wekken ook nog Doel 3 en Tihange 1 elektriciteit op. Daarmee is het risico op een onderbreking van de bevoorrading en een stroomuitval kleiner geworden. (PhG)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN