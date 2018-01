Vier stippen gaan viraal 00u00 0

De Week tegen Pesten start pas in februari, maar nu al doet een 'antipestvirus' van Ketnet de ronde. Eerste 'slachtoffers': een rist bekende gezichten onder wie Jani Kazaltzis, Niels Destadsbader, Zita Wauters en Staf Coppens. De symptomen: vier stippen op één van hun handen, waarmee ze aangeven dat ze pesten zwaar veroordelen. Het is de bedoeling dat de stippen zich razendsnel verspreiden en het bewustzijn aanscherpen over de problematiek. De actie lijkt nu al geslaagd. Gisteren deelde een massa kinderen en gewone Vlamingen hun stippen en getuigden ze over hoe pesten hun leven beïnvloedt of beïnvloed heeft. (VSH)

