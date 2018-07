Vier restaurants finalisten bij SMUL-actie 07 juli 2018

Het Huis van het Kind heeft de vier finalisten bekendgemaakt voor de titel 'Meest kindvriendelijke eetgelegenheid van het Pajottenland'. Folensela uit Vollezele, Klosken in Lennik, 't Platteland in Bever, d'Erfzonde van Herne en d'Akte uit Lennik maken kans op de eretitel. Gezinnen kunnen via www.huisvanhetkindpajottenland.be stemmen op hun favoriete horecazaak. Iedere stemmer maakt kans op een eetwaardebon van 100 euro in het winnende restaurant. De winnaar wordt op 10 december bekendgemaakt. (MEN)