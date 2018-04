Vier presidenten nemen afscheid van één first lady 23 april 2018

Hillary en Bill Clinton en Michelle en Barack Obama kijken vanop de eerste rij toe hoe George Bush jr. zijn vader George H.W. Bush in een rolstoel door de kerk duwt, voor het afscheid van Barbara Bush. De ex-first lady werd zaterdag begraven in Houston. De huidige president, Donald Trump, ontbrak, al was Melania (rechts naast Obama) wel aanwezig. Hij was afwezig "uit respect voor de familie", klonk het. Trump botste regelmatig met de familie Bush in zijn presidentscampagne in 2016, waar hij ook Jeb Bush - zoon van Barbara en George sr. - als tegenstander had. Barbara Bush stierf afgelopen dinsdag op 92-jarige leeftijd. Haar huwelijk met George H.W. Bush duurde 73 jaar en is zo de langstlopende presidentiële verbintenis in de Amerikaanse geschiedenis. (LVB)

