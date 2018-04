Vier pintjes kosten doodrijder 3 jaar rijverbod 10 april 2018

Drie jaar rijverbod en een boete van 6.000 euro: dat is de prijs die een 25-jarige man uit Haacht betaalt nadat hij na vier "onnnozele" pintjes achter het stuur kroop. Het is dan ook niet de eerste keer dat Maxim D. veroordeeld werd. In april vorig jaar kreeg hij nog vijf jaar rijverbod en 16 maanden effectieve celstraf voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Amper zes maanden na dat vonnis werd D. betrapt terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. De raadsman vroeg een straf met uitstel, maar ving bot. "U zou hier nooit meer mogen staan", gaf de rechter nog mee. In 2013 werd D. ook al veroordeeld voor intoxicatie. In mei wordt het dodelijke ongeval behandeld in beroep. De twintiger riskeert een jarenlang rijverbod en cel. (KAR)

