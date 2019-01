Vier op tien leerkrachten zijn nooit ziek 18 januari 2019

Vier op de tien leerkrachten zijn in 2017 geen enkele dag ziek geweest. Wie wel ziek was, nam gemiddeld 15,87 dagen op, tegenover 15,77 dagen in 2016, meldt het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De meeste ziektegevallen komen door de griep. 40% van de ziektedagen is het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. West-Vlaanderen heeft het laagste gemiddelde aantal ziektedagen. Vrouwen zijn er 15,13 dagen ziek, mannen 11,78. Limburg blijft de 'ziekste' provincie. Daar zijn vrouwen 18,8 dagen ziek en mannen 15,52 dagen.