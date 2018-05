Vier op een rij voor Kristoff ESCHBORN-FRANKFURT | Belgen animeren koers, maar... 02 mei 2018

Alexander Kristoff (30) heeft het weer gedaan: hij won gisteren voor de vierde keer Eschborn-Frankfurt. De Noor van UAE Emirates haalde het in de sprint voor Michael Matthews en Oliver Naesen. De Belgische kampioen had in de laatste honderden meters nog een ultieme uitval geplaatst, maar werd dus nog geremonteerd. Tijdens de koers hadden twee jonge Belgen zich ook al laten opmerken: Bjorg Lambrecht van Lotto-Soudal maakte halfweg de sprong naar de vroege vluchters. Even later werd zijn voorbeeld gevolgd door Laurens De Plus van Quick.Step, hij maakte zijn rentree na 206 dagen zonder koers, een gevolg van zijn blessures na de aanrijding op stage in Zuid-Afrika in januari. Helaas voor hen waren onze landgenoten ook actief in de achtervolging: Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en Yves Lampaert (Quick.Step) zorgden ervoor dat de kloof werd gedicht. Bij het aangaan van de sprint ging het fout voor Fernando Gaviria (Quick.Step): hij miskeek zich op de laatste bocht. Marcel Kittel was dan al lang gelost: op 90 kilometer van de finish moest hij passen op een van de vele korte hellingen in het vernieuwde parcours. Voor Kristoff is dit zijn derde zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van Oman en de Ronde van Abu Dhabi. De stevige sprinter is nu al sinds 2014 ongeslagen in Frankfurt (in 2015 werd de wedstrijd niet verreden). "Deze koers ligt me heel goed", zei hij. "Al moet er nu meer geklommen worden dan vroeger en was de race een stuk harder. Onderweg voelde ik me niet top, ik moest bijna lossen, maar dankzij Troia en Ganna hield ik vol. In de finale kwam ik er helemaal door." (BA)

