Vier natuurlijke overlijdens blijken toch misdrijf 02 maart 2018

00u00 0

Het Limburgse parket heeft de voorbije twee jaar vier schijnbaar natuurlijke overlijdens geherkwalificeerd naar moord of poging tot doodslag. Dat blijkt uit een opmerking die procureur-generaal Patrick Boyen gisteren maakte tijdens een rechtszaak in Tongeren. Sinds begin 2016 hanteert het Limburgse parket een andere aanpak bij overlijdens die op het eerste gezicht natuurlijk zijn. Voordien werd de dood gewoon vastgesteld door een opgeroepen dokter en bleef het vaak bij een 'natuurlijke dood'. Nu kan het parket meteen een wetsdokter vorderen om een eerste externe lijkschouwing uit te voeren, waarna mogelijk een autopsie volgt. Zo ging het ook in de zaak die gisteren behandeld werd. Alles wees erop dat een Poolse bouwvakker een natuurlijke dood stierf omdat hij bekendstond als een zware drinker. De vernieuwde aanpak toonde evenwel doodslag door een collega aan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN