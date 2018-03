Vier momenten voor aanplanting geboortebossen 07 maart 2018

De komende weken worden in Temse en de deelgemeenten opnieuw geboortebossen aangeplant. Dat gebeurt in Temse op zaterdag 10 maart om 10 uur aan Meulenbroek, waar 64 boompjes worden geplant. Zondag 11 maart is het de beurt aan Steendorp, waar 's middags om 15 uur zestien boompjes in de grond worden gestoken aan het Natuurhuis in de Kapelstraat. Op 24 maart mogen kersverse ouders in Elversele aan het Groot-Broek hun boompjes planten, waarna ook een zwaluwtil wordt ingehuldigd. In Tielrode tot slot vindt het aanplantingsmoment van in totaal tien boompjes plaats op diezelfde zaterdag om 14 uur, ter hoogte van het voetbalplein in de Siegfried Buytaertdreef. (JVS)