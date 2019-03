Exclusief voor abonnees Vier moeders over hun doodzieke kind dat nergens hulp krijgt: "De ouders van Kim De Gelder hebben ook gewaarschuwd voor hun kind" Steven Swinnen

30 maart 2019

00u00 0 De Krant Kinderen die duivelse stemmen horen, die zichzelf willen vernietigen, die met een bijl naar school vertrekken. Omdat ze ziek zijn. Maar geen van de 523 bedden in de Vlaamse kinderpsychiatrie wordt ‘s morgens voor hen opgemaakt. Het zou niet mogen zijn, maar het is wel zo. Vier moeders over hun kind dat doodziek is, maar in de wachtrij staat.

Alleen Heidi en Nadia getuigen onder hun eigen naam. De twee andere moeders kozen ervoor anoniem te blijven. Alle kinderen kregen een fictieve naam om hen te beschermen.

“LILY (11) IS EEN DUIVELSKIND. SOMS DENK IK DAT ÉCHT.”

De Krant "Dokters zeggen dat ze mij bewonderen. 'Geen enkele mama zou het volhouden zoals gij.' Maar daar ben ik niks mee. Dit hou ik niet lang meer vol." Nadia (33) is aan het einde van haar Latijn.

'Wat heeft u gedaan om zóiets uit te lokken bij een peuter?' De eerste psychiater die Nadia bezocht met haar dochter van nauwelijks twee kon er met z'n verstand niet bij. Negen jaar later is Lily nog steeds een medisch raadsel. "Als baby huilde ze de godganse dag en wilde ze nauwelijks eten. Later kwamen driftbuien en pure agressie. We zijn ondertussen al zes jaar in behandeling bij Peter Adriaenssens - toch de bekendste kinderpsychiater van het land - en hij helpt ons zo goed hij kan, maar weet ook nog steeds niet wat er precies met haar scheelt. Lily is zo complex: ze heeft ADHD, autisme, gevoelens van posttraumatische stress, een IQ van 40 en een coördinatiestoornis. Maar daarnaast speelt er nog heel wat. Ze is psychotisch, zegt dat ze pijn voelt in haar hoofd en dat er innerlijke stemmen zijn die haar aansporen om vreselijke dingen te doen."

Alle kamers op slot

