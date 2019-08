Exclusief voor abonnees Vier krakers gered uit brand in Brussel 12 augustus 2019

De Brusselse brandweer heeft bij een brand vier krakers uit een leegstaand gebouw gered. In het gebouw in Anderlecht had een matras gisteren rond 10.45 uur om een nog onduidelijke reden vuur gevat. De brandweer kwam ter plaatse en kon de vier krakers op tijd evacueren. Eén van hen kreeg meteen zuurstof toegediend omdat hij rook ingeademd had. Uiteindelijk moest niemand naar het ziekenhuis afgevoerd worden.