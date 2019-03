Exclusief voor abonnees Vier 'koffies-cognac' eindigen in vechtpartij 27 maart 2019

00u00 0

Een 57-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte op 30 januari 2017 betrokken bij een schermutseling in Koffiesalon Het Klavertje 4 in de Vredelaan. De vijftiger had te veel gedronken: zelf spreekt hij van minstens vier 'koffies-cognac'.