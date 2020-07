Exclusief voor abonnees Vier koersen dit weekend 04 juli 2020

Eindelijk mag/kan er weer worden gekoerst in eigen land. Ook door de profs, voor het eerst dit weekend. En al meteen op vier verschillende locaties. Weliswaar met beperkt publiek. Maximaal 400 personen, de capaciteitslimiet voor evenementen in buitenlucht zoals die werd vastgelegd op de meest recente Veiligheidsraad. En uiteraard met respect voor de 'social disctancing'. "Ik wil er wel op wijzen dat de start- en finishzone en de rennersparking zondag op de GP Vermarc in Wezemaal wordt afgesloten voor het publiek en enkel toegankelijk zal zijn voor de renners inclusief één verzorger, één mecanicien en één ploegleider", zegt bondsdirecteur Jos Smets. "Mensen mogen wel, verspreid over het parcours, de wedstrijd volgen. Wat uiteraard op meerdere plekken voor een verzameling van 400 mensen kan zorgen. Maar laat daarbij het gezond verstand regeren. Niet iedereen zal bijvoorbeeld op één van de twee hellingen kunnen plaatsnemen. Als een bepaalde plek té druk blijkt, verplaats je dan spontaan naar ergens anders." (JDK)

