Vier kinderen verdronken in twee maanden tijd: verplichte beveiliging zwembaden onderzocht Lieve Van Bastelaere

25 juli 2019

00u00 20 De Krant In ons land zijn sinds begin juni al vier kinderen verdronken in een privézwembad. Minister van Consumentenzaken Wouter Beke laat onderzoeken of zwembaden verplicht beveiligd moeten worden, zoals dat in Frankrijk al het geval is.

Dinsdagavond werd de kleine Tristan (2) dood aangetroffen in een zwembad in Oostakker bij Gent. Eind juni overleed Loïc, ook twee jaar, in Houthulst nadat hij in de zwemvijver in zijn tuin was terechtgekomen. Zijn papa heeft hem nog zelf uit het water gehaald. Twee weken later verdronk Heyden (3) thuis in het zwembad in Musson in de provincie Luxemburg. Op dezelfde dag werd June begraven. Het meisje van 23 maanden was weggeglipt uit de crèche in Jupille in de provincie Luik en in het zwembad gevallen.

Na twee warme zomers op rij willen steeds meer Vlamingen een eigen zwembad in hun tuin. Bij Willy Naessens Swimming Pools, de grootste zwembadenbouwer van ons land, is de interesse dit jaar met 35% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Maar in ons land is het niet verplicht om privézwembaden te beveiligen om te voorkomen dat kinderen erin kunnen verdrinken.

