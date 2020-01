Exclusief voor abonnees Vier kinderen van IS-weduwen voor jeugdrechter verschenen 22 januari 2020

De oudste vier kinderen (tussen 5 en 8 jaar) van IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) die maandag vanuit Turkije naar ons land zijn gevlogen, zijn gisteren voor de Antwerpse jeugdrechter verschenen. Die heeft na afloop "gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen bevolen", al willen noch het parket, noch hun advocaat daar dieper op ingaan. "Ze hebben het recht om vergeten te worden", herhaalt hun advocaat Walter Damen die hoopt dat de kinderen een normale jeugd kunnen beleven. "Ik kan alleen maar zeggen dat er een lang gesprek heeft plaatsgevonden waarbij alle elementen aan bod zijn gekomen." Wielandt en Abouallal verblijven momenteel nog in een Turkse gevangenis, samen met hun twee jongste kinderen. Of de oudste kinderen nu door familie mogen worden opgevangen, is niet bekend.

