Vier keer rood in dezelfde minuut 04 maart 2019

De wedstrijd tussen Rebecq en Durbuy in tweede amateur ontaardde volledig in blessuretijd. Na een aangename pot voetbal gingen de poppetjes aan het dansen in minuut 92. Na een opstootje gaf de scheidsrechter vier spelers een rode kaart. (GGT)