Vier keer auto tegen één en hetzelfde huis 03 maart 2018

De gevaarlijkste bocht van het land lag gisteren in Zele (Oost-Vlaanderen). Maar liefst vier automobilisten die op de gladde Scheldestraat de controle over hun wagen verloren, belandden tegen één en dezelfde gevel. Pechvogels Willy en Jeanine Veldeman waren thuis en zagen alle ongevallen gebeuren. De eerste keren werden enkele paaltjes vernield en schampten de voertuigen de woning, maar de derde botsing was er te veel aan. De wagen maakte een deuk in de muur. "We zaten daardoor op de koop toe zonder verwarming, omdat de elektriciteit was uitgevallen", aldus Jeanine. Net op datzelfde moment slipte nóg een voertuig hetzelfde gat in. Eén troost: er vielen geen gewonden. (KBD)

