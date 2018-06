Vier jaar na Brazilië is er in de dug-out wél heilig vertrouwen in Lukaku: bang naar de zijkant kijken moet niet meer Niels Poissonnier

20 juni 2018

00u00 0 De Krant Zijn baard is intussen een stuk voller, zijn borstkas nóg breder. Maar vooral in zijn hoofd zit het een pak beter. Romelu Lukaku (25): van een gefrustreerde spits in Brazilië naar een genadeloze killer in Rusland.

What a difference a coach makes.

Flashback naar 17 juni 2014, vrijwel exact vier jaar geleden. In de catacomben van het Estádio Mineirão, in Belo Horizonte, staat Romelu Lukaku te popelen om zijn WK-debuut te maken. Gesterkt door zijn goeie aanloop, met die hattrick tegen Luxemburg en een vlam tegen Zweden, wil hij in Brazilië de wereld veroveren. Te beginnen tegen Algerije. 't Maakt de toenmalige spits van Everton niet uit dat hij die zomer nog altijd maar 21 is - Man on a mission. Wist Romelu veel welke afknapper snel zou volgen...

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN