Vier jaar cel voor huisbaas van terroristen Parijs

30 maart 2019

De Franse rechter heeft Jawad Bendaoud in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel wegens hulp aan terroristen. Hij achtte bewezen dat Bendaoud de twee jihadisten die achter de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs zaten weloverwogen onderdak heeft verschaft. In eerste instantie was de huisbaas, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, vrijgesproken. Dat gebeurde in februari 2018. De openbaar aanklager wilde hem toen voor zes jaar achter de tralies. Nu was de eis vijf jaar wegens het "verbergen van terroristische criminelen".

