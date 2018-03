Vier grootmachten vormen front tegen Poetin 16 maart 2018

De leiders van de VS, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben gezamenlijk uitgehaald naar Rusland na de vergiftiging van een gewezen Russische spion in Engeland. De grootmachten veroordelen "het eerste offensieve gebruik van een zenuwgif in Europa sinds WO II". Volgens hen is "de enige plausibele verklaring" dat Rusland verantwoordelijk is voor de dood van de spion. Premier Michel sluit zich bij hen aan. Hij roept Rusland ook op "samen te werken om licht te werpen op deze zaak". De vergiftiging zou gebeurd zijn met novitsjok, een zenuwgif dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw door Sovjetwetenschappers werd ontwikkeld. Viceminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov sprak dat gisteren echter tegen. Volgens hem is Rusland gestopt met alle onderzoek naar chemische wapens toen het de conventie daartegen ratificeerde in 1997.

HLN

