Vier gewonden na lawine op skipiste 20 februari 2019

00u00 0

In het Zwitserse wintersportoord Crans-Montana zijn skiërs gistermiddag verrast door een lawine. De politie van het kanton Wallis zei dat vier mensen gewond zijn geraakt. Eén van hen is er ernstig aan toe. De sneeuwmassa kwam naar beneden op de Kandahar-piste, die op 2.500 meter hoogte ligt. Er kwam onmiddellijk een grootschalige reddingsoperatie op gang met onder meer 240 reddingswerkers en twee helikopters. Ook militairen werden ingezet. Het lawinegevaar in het gebied stond op niveau 2, op een schaal van 5. Mogelijk is de sneeuw onverwacht gaan schuiven onder invloed van de stralende zon.