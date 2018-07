Vier gesneuvelden uit WO I plechtig herbegraven 02 juli 2018

Op de militaire begraafplaats in De Panne zijn gisteren vier Belgische gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog plechtig herbegraven. Drie van hen werden twee jaar geleden opgegraven in Diksmuide op initiatief van het War Heritage Institute om via DNA-onderzoek hun identiteit te achterhalen. Uiteindelijk bleek het te gaan om Petrus Pintens uit Hoboken en Gerard Dethier en Felix Jacquet, beiden uit Luik. De identiteit van een vierde soldaat, die in 2016 werd gevonden in Kaaskerke, kon niet worden bepaald. Lydia Kiel (71), de kleindochter van de nicht van Petrus Pintens, woonde de plechtigheid bij: "Ik had nog nooit van Petrus gehoord, maar toch was het emotioneel toen ze zijn kist uit de oude ambulance droegen." (GUS)

