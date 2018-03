Vier gebroken ribben na botsing met Van Aert 30 maart 2018

De seingever die woensdag tijdens Dwars Door Vlaanderen onzacht in botsing kwam met renner Wout van Aert, houdt daar vier gebroken ribben aan over. De man uit Zwevegem stond in de aanloop naar de Knokteberg om een wegversmalling aan te duiden, toen Van Aert pardoes op hem knalde en in de gracht belandde. "Gebroken ribben doen natuurlijk pijn maar hij maakt het goed en herstelt thuis", vertelt koersdirecteur Guy Delesie. "Hij neemt Van Aert niets kwalijk en wil na zijn herstel opnieuw de motor op als mobiele seingever." Van Aert zelf zou niets overhouden aan de botsing: zondag zou hij paraat moeten zijn voor de Ronde van Vlaanderen. (LSI)