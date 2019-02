Vier familieleden sterven door noodweer op Kreta 19 februari 2019

00u00 0

Stormwind en hevige regenval hebben op Kreta aan vier leden van een Griekse familie het leven gekost. Dat meldden reddingswerkers. In de nacht van zaterdag op zondag nam het wassende water van een beek de auto van de slachtoffers mee. Reddingswerkers vonden de lijken pas gisteren. De slachtoffers zijn tussen 21 en 58 jaar oud. Het ongeluk deed zich voor in de buurt van het plaatsje Tymbaki, in het zuiden van het eiland. Aan de zoektocht namen 45 brandweerlieden deel, zeven voertuigen, een drone, een schip van de kustwacht en een helikopter.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN