Vier extra kazernes krijgen privébewakers 26 mei 2018

Na de kazerne in Heverlee krijgen nog eens vier kazernes privébewaking, meer bepaald die in Melsbroek, Brussel, Poelkapelle en Rocourt. Dat heeft de ministerraad beslist. "Hierdoor zijn meer militairen beschikbaar voor operaties, terwijl de kosten voor de wacht dalen. We streven zo naar een leger dat zijn middelen zo efficiënt mogelijk inzet", zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).