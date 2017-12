Vier (!) euro extra voor tankbeurt met diesel in het nieuwe jaar FrD

00u00 0 ANP De Krant Minder goed nieuws voor dieselrijders bij het begin van 2018: door een indexering en een accijnsverhoging zal een tankbeurt gemiddeld 4 euro extra kosten. Diesel wordt ongeveer even duur als benzine.

Omwille van de hogere prijzen voor ruwe aardolie stijgt de prijs voor een liter diesel vandaag al tot maximaal 1,392 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds midden oktober 2014. En daarmee is het prijsverschil tussen diesel en benzine al minimaal, want voor een liter benzine betaal je maximaal 1,403 euro per liter. En dat kleine prijsverschil zal snel helemaal verdwijnen.

Op 1 januari wordt de dieselprijs immers geïndexeerd en tegelijk wordt het cliquet-systeem opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat elke prijsdaling voor de helft wordt omgezet in een accijnsverhoging.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee