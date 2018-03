VIER duikt in het hoofd van moordenaars 08 maart 2018

VIER neemt een duik in het misdaadmilieu met 'In het spoor van de dader', een Britse docureeks van tv-maker Piers Morgan. Daarin krijgen we spraakmakende moordverhalen, intrigerende portretten van zware criminelen en een kijkje in het onderzoek van enkele van de meest ruchtbare zaken uit de misdaadgeschiedenis te zien. De kijker ontdekt het hoe en het waarom van enkele misdaden, wat een mens zo ver drijft en welke gevolgen dat heeft. 'In het spoor van de dader' start vanavond met Mark Riebe, een seriemoordenaar die bekende dat hij dertien vrouwen heeft vermoord. Later trok hij die bekentenis echter weer in. Riebe zou immers een deal hebben gemaakt met de politie. Piers Morgan probeert de waarheid te achterhalen. (SD)

