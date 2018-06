Vier doden na schietpartij op krantenredactie 29 juni 2018

Met de handen in de lucht worden mensen naar buiten geleid op de redactie van 'The Capital Gazette' in het Amerikaanse Annapolis, in Maryland. Bij een schietpartij vielen daar gisteren vier doden en twintig gewonden. De politie werd omstreeks 14.40 uur plaatselijke tijd gealarmeerd na een melding over een schutter in een kantorenblok langs Bestgate Road, waar ook de redactie van de lokale krant huist. Niet veel later tweette één van de stagiairs daar om hulp: "Active shooter 888 Bestgate, help us".

HLN