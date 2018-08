Vier dealers en 124 gebruikers op Reggae Geel 07 augustus 2018

00u00 0

Vier dealers die betrapt werden tijdens Reggae Geel moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen. "124 van de bijna 50.000 festivalgangers werden betrapt met drugs", meldt de politie van Geel. "Het ging hoofdzakelijk om cannabis. Verontrustend was de aanwezigheid van lsd op het festival, een gevaarlijke drug die in de jaren 60 vooral populair was. Eén persoon was zelfs dermate onder invloed dat hij door onze politieagenten en de medische hulpdienst begeleid werd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was even zorgwekkend." Mensen die betrapt werden met drugs, kregen ter plaatse een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs. De politie en het parket voeren ook een onderzoek naar een verkrachting op het festival. Een verdachte is gerechtelijk aangehouden. (WDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN