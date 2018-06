Vier dagen lang snikheet 28 juni 2018

00u00 0

Het wordt vandaag snikheet: in het binnenland wordt het 28 graden en er is geen wolkje aan de lucht. Ook het hele weekend blijft het zonnig en droog. Zondag krijgen we zelfs tropische temperaturen, met maxima rond 30 graden. Daarom heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid gisteren de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan afgekondigd. "Ons advies: drink genoeg en hou jezelf en je huis koel", klinkt het. "We vragen ook uitdrukkelijk om kinderen in de gaten te houden en langs te gaan bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN