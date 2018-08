Vier bompa-overvallers uit bende-Habran opgepakt 10 augustus 2018

00u00 0

De politie heeft woensdagochtend vier oudgedienden uit de entourage van de vroegere gangster Marcel Habran (84) opgepakt toen ze probeerden een bank te overvallen in Elsene. De bompa's waren gewapend, hadden een granaat bij en droegen politie-uniformen. Dat het om oudgedienden gaat, bewijst hun palmares: één van hen ontsnapte in 1993 al eens uit de gevangenis van Sint-Gillis, een andere werd eerder al veroordeeld door het hof van assisen. Het parket van Brussel bevestigt dat de vier zijn aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Marcel Habran behoort volgens onze info niét tot de opgepakte overvallers. De vroegere peetvader van de Luikse maffia - zoals de hoogbejaarde Habran wordt genoemd - zat gisterenavond gewoon thuis in Sint-Pieters-Woluwe. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN