Vier Belgische syriëstrijders in Turkse cellen

Er zitten op dit moment vier Belgische Syriëstrijders in Turkse gevangenissen. Voor één van hen heeft het federaal parket de uitlevering gevraagd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteren gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om Fatima B., die eerder al bij verstek veroordeeld werd in ons land. De regering blijft wel tegen de actieve repatriëring van Syriëstrijders en pleit voor het berechten in de regio zelf. Het overleg met andere Europese landen hierover blijft lopen, zei minister Reynders. Wat de IS-kinderen betreft, blijft de regering bij haar standpunt dat kinderen onder de tien jaar kunnen terugkeren. Voor kinderen ouder dan tien jaar wordt geval per geval bekeken.

