Vier afwezigen bij Red Dragons

Interim-bondscoach Dominique Baeyens heeft zijn selectie bekendgemaakt waarmee hij op 27 december start om zich voor te bereiden op het laatste olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. Van de vijftien spelers op de lijst trekken er veertien naar Berlijn (poule met Slovenië, Duitsland en Tsjechië). Vergeleken met de EK-kern in september ontbreken Van de Voorde, Coolman, Baetens en Van Den Dries. Op zondag 29 december spelen de Red Dragons vriendschappelijk tegen Egypte op het internationale kersttoernooi in Roeselare. (BrV/MPM)

