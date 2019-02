Videoref streng voor bidons weggooien 27 februari 2019

De video-official zal in het Vlaamse openingsweekend strenger toekijken op het sluikstortgedrag in het peloton. Volgens de nieuwe strafbarema's van de UCI staat er een geldboete van 200 tot 500 Zwitserse frank (440 euro) op het weggooien van een bidon of ander afval. Een renner die op een gevaarlijke manier iets in het publiek gooit riskeert een boete tot 1.000 Zwitserse frank (881 euro). (DMM)

