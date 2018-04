Videoref roept spelers terug uit kleedkamer voor penalty 17 april 2018

00u00 0

De spelers van Mainz en SC Freiburg wisten niet wat hen gisteren overkwam. Het merendeel van hen zat al in de kleedkamer voor de rust, toen ze op aangeven van de videoref weer het veld op moesten. Want Mainz kreeg alsnog een strafschop voor een handsbal die de ref niet meteen gezien had. De Blasis benutte het buitenkansje en zette Mainz op 1-0. In de tweede helft maakte hij er nog 2-0 van, waardoor Mainz over Freiburg uit de gevarenzone wipt. De Duitse voetbalbond bracht overigens statistieken uit over het rendement van de VAR in de heenronde. Liefst vijftig keer kreeg de hoofdref de aanbeveling van de VAR om een beslissing te wijzigen, 48 van die 50 keer volgde de ref de VAR, in 37 van de 48 situaties werd zo een foutieve beslissing vermeden. (TLB/BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Mainz

sportdiscipline

voetbal

sport

VAR