Videoref maakt er roulette van en Gent verliest 30 april 2018

Eén penalty zag hij wel, één niet. De gelijkmaker van Gent keurde hij af zonder duidelijk bewijs. De videoref maakte er gisteravond een casino van in AA Gent-Standard, en de Buffalo's gingen als verliezer naar huis. Al hadden ze dat ook deels aan zichzelf te danken, met een gemiste strafschop in de slotfase. Het werd uiteindelijk nog 1-3. Gevolg: Standard is in volle strijd voor de tweede plaats. Het staat op twee punten van Anderlecht, dat op zijn beurt tot op vijf punten naderde van Club na een logische 3-1-zege tegen Charleroi. Nu hopen dat de mensen in het busje er de komende week geen roulette meer van maken - in volle titelstrijd is eenduidigheid welkom.

