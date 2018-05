Videoref kan rode kaart aanbevelen op WK 31 mei 2018

Scheidsrechters kunnen op het WK rode kaarten uitdelen op basis van waarnemingen van de videoref (VAR). "Als er iets is gebeurd op een plek waar de bal niet is en het alsnog onder aandacht komt van de VAR of diens assistent, dan kan hij de scheidsrechter informeren", vertelt David Elleray, technisch directeur van de internationale spelregelcommissie in 'The Times'. "Die kan de speler dan van het veld sturen, ook al is er al enige tijd verstreken. We gaan er niet van uit dat dit vaak zal gebeuren, het gaat ook alleen om zeer zware overtredingen." In Rusland wordt voor het eerst in de geschiedenis van het WK met de VAR gewerkt.

